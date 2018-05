Novinky

14:12 - Harry a Meghan nastoupili do kočáru a čeká je projížďka po městečku Windsor, kde na ně čekají ulice plné fanoušků a fanynek.

14:07 - Novomanželé vyšli z kaple a za nadšeného jásotu přihlížejících se políbili.

13:50 - Arcibiskup z Canterbury prohlásil prince Harryho a Meghan Markleovou za manžele.

Harry a Meghan během obřadu.

Harry sundavá nevěstě závoj.

13:37 - Snoubenci si slíbili lásku a věrnost a vyměnili si prsteny.

Meghan a Harry si vyměnili prsteny.

13:15 - Oba snoubenci si řekli své ano.

Příchod Meghan Markleové k oltáři, Harry poprvé viděl nevěstu. Zdroj: Reuters.

13:10 - Sky News uvádí, že šaty Meghan jsou od návrhářky Clare Waight Kellerové.

13:05 - Začal svatební obřad.

13:01 - Meghan je na místě. Její šaty mají dlouhou vlečku.

12:56 - Přijela už i královna Alžběta II. s manželem princem Philipem.

12:51 - Harry vypadá uvolněně. V kapli si povídá se svým bratrem, který mu jde za svědka.

12:36 - Harry a William jsou také na místě, dav je nadšeně přivítal. Oba na sobě mají uniformy. Stanice Sky News informuje, že Harry musel mít svolení od královny Alžběty II., aby se mohl ženit právě ve vojenské uniformě.

Princové Harry a William.

Nevěsta Meghan Markleová míří ke kapli sv. Jiří

12:20 - Nevěsta už je na cestě.

12:13 - Prohlédněte si hrad Windsor z ptačí perspektivy.

BEZ KOMENTÁŘE: Hrad Windsor. Zdroj: Reuters.

11:55 - Přijel i sir Elton John. Spekuluje se, že by mohl vystoupit na hostině.

BEZ KOMENTÁŘE: Celebrity na královské svatbě. Zdroj: Reuters.

11:41 - Jak už jsme zmiňovali, na svatbu nebyli pozváni žádní politici. Premiérka Theresa Mayová tak alespoň páru popřála vše nejlepší na Twitteru.

11:29 - Na svatbu přijeli i David a Victoria Beckhamovi nebo George Clooney. Nechybí samozřejmě ani rodina Kate Middletonové.

David Beckham

George Clooney s manželkou.

Pippa Middletonová.

11:17 - Lepší počasí si Harry a Meghan přát nemohli. Svítí sluníčko, vítr fouká jen lehce a teploty se mají pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.

11:09 - Mezi hosty je i Harryho bývalá přítelkyně Chelsy Davyová.

10:43 - Na místo už dorazili první hosté. Jsou mezi nimi například herec Idris Elba, americká moderátorka Oprah Winfreyová nebo bratr princezny Diany Earl Spencer. Přijel také zpěvák James Blunt.

Pozvánku na svatbu dostal i herec Idris Elba se snoubenkou Sabrinou Dhowreovou.

Moderátorka Oprah Winfreyová přijela na královskou svatbu.

10:38 - Poté, co otec nevěsty oznámil, že na svatbu nepřijede, se spekulovalo, kdo Meghan povede k oltáři. Kensingtonský palác v pátek oznámil, že to bude princ Charles. Nepředá ji ale formálně Harrymu, k němu už Meghan dojde sama a předpokládá se, že ve svém svatebním slibu vynechá formulaci „zavazuji se k poslušnosti”. Stejně učinily i princezna Diana a také Kate Middletonová.

BEZ KOMENTÁŘE: Ulice městečka Windsor se plnily už od rána. Zdroj: Reuters.

10:32 - Princ Harry bude po dnešní svatbě nosit snubní prsten, píše The Daily Telegraph. Odliší se tím od svého bratra, který ho jako někteří další královští ženichové nenosí.

10:23 - Kolik se toho o královské svatbě sní a vypije? Uvádí se, že během dne a následných večerních hostin vypijí hosté 16 tisíc skleniček šampaňského a sní 28 tisíc jednohubek. Mimochodem, slavnostní recepce, kterou bude hostit královna, bude probíhat ve stoje. Harry a Meghan se tak elegantně vyhnuli odvěkému problému.

10:04 - Ve Windsoru se v posledních dnech vše točilo kolem královské svatby. V týdnu se lidé mohli například fotit s voskovými figurínami Harryho a Meghan.

BEZ KOMENTÁŘE: Turisté se fotí s princem Harrym a jeho snoubenkou, i když to jsou jen figuríny z vosku. Zdroj. Reuters.

9:46 - Celé oficiální oslovení Harryho zní Jeho královská Výsost vévoda ze Sussexu, hrabě z Dumbartonu a baron z Kilkeelu. Podle tradice ho královna Alžběta II. uděluje ve svatební den mužskému členovi královské rodiny, titul je platný ihned. Meghan se stane vévodkyní ze Sussexu až po svatbě a je první ženou, která bude oprávněna tento titul používat. Předchozí vévoda ze Sussexu, který zemřel v roce 1843, byl sice ženatý dvakrát, ale ani jeden sňatek neschválil jeho otec, král Jiří III. Byly proto považovány za protiprávní.

9:34 - Kaple svatého Jiří, ve které se bude konat obřad, je již vyzdobena květinami. Celkem vyjde květinová výzdoba na více než tři milióny korun. Ozdobena budou všechna svatební místa na hradě Windsor, během svatebního průvodu se navíc budou do vzduchu vyhazovat konfety z osmi miliónů okvětních plátků.

Květinová výzdoba v kapli svatého Jiří.

Květinová výzdoba ve Windsoru.

9:17 - Vévoda a vévodkyně ze Sussexu. To jsou oficiální tituly, které budou Harry a Meghan používat po svatbě. Královská rodina to v prohlášení oznámila po deváté hodině.

9:06 - Harry a Meghan pozvali do kaple svatého Jiří, v níž se bude konat obřad, asi 600 lidí. Dalších 200 by mělo dorazit na večerní hostinu, podle BBC by neměly mimo jiné chybět členky skupiny Spice Girls. Na svatbě určitě bude Patrick J. Adams, kolega Markleové ze seriálu Suits. O dalších celebritách se jen spekuluje, jisté ale je, že budou chybět významní politici. Zdůvodněno to bylo tím, že kaple je poměrně malá a princ Harry navíc není v přímé následnické linii.

Lidé v ulicích Windsoru s maskami členů královské rodiny.

Uličky ve Windsoru se plnily už od časného rána, mnoho lidí v nich dokonce přespávalo, aby si zabrali ta nejlepší místa.

8:47 - Mimochodem, princ William je prezidentem anglické fotbalové asociace a pravidelně předává pohár vítězi zmíněného FA Cupu. Dlouho se spekulovalo, že by z hostiny odjel na zápas, aby mohl předat pohár. Kensingtonský palác ale podle listu The Sun ale uvedl, že se tak nestane a William zůstane ve Windsoru, aby dostál svým povinnostem svědka.

Vlajky Spojeného království jsou ve Windsoru všudypřítomné, nechybí ani na obličejích některých fanoušků a fanynek.

Lidé čekají ve Windsoru na královskou svatbu.

8:43 - V uličkách Windsoru, který má asi 30 tisíc obyvatel, by se dnes podle odhadů mělo tísnit až 100 tisíc zvědavců. Celosvětově by svatbu podle predikce deníku Metro měly sledovat až tři miliardy lidí, což je o miliardu víc než u svatby Williama a Kate.

Zároveň je ale potřeba dodat, že ani v Británii svatba nezajímá úplně všechny. Až polovina Britů si prý přenos nepustí, jak jsme již psali. Tamní média proto v posledním týdnu vydávala návody, jak se svatbě vyhnout, a pro mnohé je hlavní událostí dne večerní finále fotbalového FA Cupu mezi londýnskou Chelsea a Manchesterem United.

BEZ KOMENTÁŘE: Svatební obřad se koná na hradě Windsor západně od Londýna. Zdroj: Reuters.

8:31 - Ulice v okolí hradu jsou zaplněné, policie a záchranáři jsou v pohotovosti a organizátoři okázalého představení dokončují poslední detaily ceremoniálu. Vojenská policie se speciálně vycvičenými psy prohledala trasu slavnostního průvodu a policisté prozkoumali odpadkové koše a kanály, kde by mohly být ukryty bomby.

Princ Harry a Meghan Markleová.

8:30 - Vítáme vás u on-line přenosu z královské svatby. Celý den vám budeme přinášet zpravodajství textovou formou i živým videem.

Harry a Meghan se zasnoubili loni v listopadu, nedlouho poté byl oznámen květnový termín svatby. Vztah s rozvedenou herečkou Harry potvrdil v listopadu roku 2016, na veřejnosti se spolu poprvé oficiálně objevili loni v září.

BEZ KOMENTÁŘE: Zamilovaní Harry a Meghan. Zdroj: AP

Harrymu jde za svědka jeho bratr William. Nebylo to překvapením, Harry byl totiž Williamovým svědkem na jeho svatbě v roce 2011. Meghan svědkyni mít nebude. Prý nechtěla volbou jedné osoby urazit nikoho ze svých blízkých přátel, podle britských médií to navíc není u královských svateb ani zvykem.