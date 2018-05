tcs, Novinky

Ať už jde o jednorožce, nebo draky, všechna stvoření pocházejí z Iwiho hlavy a skládky nedaleko jeho bydliště, kde mladý umělec bere materiál.

„Naučil jsem se to od otce, který mi ukázal, jak vyrobit něco z ničeho,“ uvedl Iwi. Práce s pneumatikami má pro něj samotného hlubší smysl. Tvrdí, že cítí cosi vznešeného na „vkládání umění“ do předmětu, který by byl jinak velice škodlivý životnímu prostředí.

„Je to pozitivní zpráva humanitě,“ řekl umělec, jenž většinu svých děl vystavuje a následně prodává ve Francii. Na jedné soše pracuje zhruba týden až dva měsíce.