Jak informoval Daily Mail, studenti školy číslo 11 v Chang-čou si dvakrát rozmyslí hodit si během vyučování šlofíka. Projekt „chytré třídy“ totiž monitoruje chování studentů pomocí bezpečnostní kamery. Technologie na rozpoznávání obličejů pak dokáže rozlišit šest typů chování studentů: čtení, psaní, poslouchání, stání, zvedání rukou a spaní na lavici.

„Jakmile shromáždíme data, získáme dobrý vhled do vyučování, který zohledníme při ročním hodnocení školy,“ pochvaloval si projekt Jung Wen-ťün z ministerstva školství pro server Zheijang Online.

Face recognition commercialization:



1. Install camera in classroom.

2. Use camera to track attendance.

3. Give teachers analytics on who is falling asleep in class.

4. Give schools analytics on teachers.

(this is already live in a high school in China) pic.twitter.com/OnhrAdCzlD