Obraz za 1,5 miliardy byl poškozen. Dražit se nebude

Obraz Le Marin (Námořník) od Pabla Picassa v odhadované hodnotě 70 miliónů dolarů (1,5 miliardy Kč) měl být jedním ze zlatých hřebů úterní večerní dražby moderního umění a tvorby impresionistů v aukční síni Christie's v New Yorku. Síň jej ale z nabídky stáhla, protože byl v pátek „nešťastnou náhodou poškozen“ během příprav na výstavu dražených děl, informoval deník The New York Times (NYT).