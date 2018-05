sl, Novinky

O’Gradyová se do New Yorku přestěhovala v roce 1955 s cílem rozjet hereckou kariéru. Společně s dalšími třemi kamarádkami tehdy našla skromný dvoupokojový byt v posledním patře čtyřpodlažního domu v malebné čtvrti Greenwich Village.

When Patricia O’Grady moved into the top floor of a Greenwich Village walk-up in 1955 the rent was $16 a month. O’Grady passed away in March at 84. Her rent was just $28.43 a month https://t.co/taEC8epmDv pic.twitter.com/zrWhH1mG0C — Tell It Like It Is! (@Jeres_Rant) 10. května 2018

Dívky mohly být více než spokojené, výměnou za pravidelné zametání chodby a udržování budovy v čistotě platily pouhých 16 dolarů za měsíc (asi 350 korun).

Ačkoliv se během následujících několika let všechny nájemkyně odstěhovaly, O’Gradyová zůstala - dalších zhruba 60 let. Ještě aby ne, vždyť nájemné se sice postupně zdražovalo, ale opravdu jen nepatrně.

Realitní makléři tomu nemohli uvěřit

V bytě nakonec vydržela až do března letošního roku, kdy ji na ulici srazilo auto a následkům nehody podlehla. Po její smrti cena nájemného prosákla na veřejnost. A zanedbatelné částce, kterou za bydlení v jedné z nejžádanějších čtvrtí New Yorku měsíčně platila, nikdo nemohl uvěřit.

Actress Patricia O’Grady lived in this apartment decades for $28 per month (see photos) https://t.co/tJdcZbe4Gg pic.twitter.com/EWtihhbsUS — Richy (@Praise18466215) 15. května 2018

„Chci to vidět na papíře. Vždyť to není možné,“ svěřil se serveru CNN newyorský realitní makléř Gary Nurenberg. „V nedávné době jsem pronajal stejně velký byt ve stejné lokalitě za pět tisíc dolarů (přes 100 tisíc korun),“ dodal.

Dobré vztahy nadevše

Nynějším majitelem bytu je Adam Pomerantz, jenž koupil celou budovu v roce 2002. Výše nájemného ho z počátku překvapila. Později se ale dozvěděl, že předchozí majitel, který již zemřel, měl s O’Gradyovou výjimečný vztah a nikdy neměl potřebu nájem navyšovat.

Když Pomerantz ženu poznal, ihned se z nich stali dobří přátelé, a tak se rozhodl se zavedenými pořádky pokračovat. „Byla to velmi milá žena, která pravidelně navštěvovala mé bistro. Byla zkrátka skvělým nájemcem,“ řekl.

HB Studio actress Patricia O'Grady was courageously different in every possible way. We mourn her recent passing and applaud her individuality, from her acting and dancing to the way she lived in her ridiculously cheap Greenwich Village walk-up https://t.co/Q5dzePqwD9 pic.twitter.com/K5YZQ6kPb1 — HB Studio (@HBStudioNYC) 10. května 2018

Podle jejího nekrologu v listu The New York Times se O’Gradyová věnovala herectví zhruba 50 let. Povětšinou hrála menší role v menších divadlech na Broadwayi a objevila se i v několika filmech. Jako herečka prý nevydělávala mnoho, ani to ale nepotřebovala.

Nikdy si nestěžovala

V nekrologu se rovněž píše, že jeden z jejích blízkých přátel popsal byt, ve kterém dlouhá léta žila, jako „osobitou skládku“. Když se Pomerantz po smrti O’Gradyové snažil dostat dovnitř, stěží otevřel dveře. Po celém bytě se totiž válely nejrůznější předměty a tretky.

Pomerantz se chtěl v minulosti do bytu podívat několikrát, O’Gradyová však pokaždé jeho návštěvu zdvořile odmítla. Nakouknout se mu podařilo až v roce 2005, kdy jí v bytě praskla trubka a voda prosákla až k sousedům.

Patricia O'Grady Ngày nào Apple News cũng gởi tin vào điện thoại. Một cái tin ngồ ngộ từ CNN về cụ bà 84 tuổi đã từng... Zveřejnil(a) Hoa BoiQuynh dne 15. květen 2018

Tehdy si všiml, že v bytě schází jakékoliv topení či ohřev vody. Nabídl se jí proto, že jí tato zařízení do bytu nainstaluje, s díkem však odmítla. „Řekla mi: ‚Nejsem hodna těchto oprav a vylepšení. Neplatím dost na to, abych si to zasloužila. Jsem naprosto v pohodě s tím, co mám,‘“ svěřil se Pomerantz.

Majitel plánuje zdražení

V rámci dobrých vztahů jí však základní vybavení přece jenom nainstaloval. „Nikdy to nepoužila. Namísto toho v zimě využívala sporák a dva krby,“ prozradil.

Byt dokonce nedisponuje ani vanou či sprchou. Pomerantz tvrdí, že se O’Gradyová chodila denně sprchovat do jedné z dobrovolných organizací.

Actress Patricia O’Grady moved into a rent-controlled Greenwich Village apartment in 1955. When she died in March, she was still only paying $28.43 a month in rent. New rent will be $5000 a month. #GreenwichVillage

https://t.co/cansCMVxIW pic.twitter.com/uu8cxItC7L — Suzy Chase (@iamsuzychase) 11. května 2018

Majitel bytu prozradil, že v následujících měsících byt zrekonstruuje, a teprve poté ho potenciálním zájemcům začne nabízet. Nájem však bude o něco vyšší, pohybovat se prý bude okolo pěti tisíc dolarů (přes 100 tisíc korun).