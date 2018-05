Budoucí královský manželský pár se před nějakou dobou svěřil, že se seznámil v červenci 2016 při rande naslepo, které jim dohodila jejich společná kamarádka. Přes veškeré naléhání však ani Harry, ani Meghan neprozradili, kdo je onou tajemnou kamarádkou.

Jediné vodítko, totiž že se jedná o ženu, stačilo královským reportérům, aby dokázali najít „okruh podezřelých“. Vše prý ukazuje na jedinou osobu – 33letou aristokratku Violet von Westenholz. Telegraph se svým zjištěním přišel už loni na podzim, před blížící se svatbou ho znovu oprášil.

Violet se s Harrym kamarádí od dětství, její otec je dobrým přítelem prince Charlese. V červnu 2016 se jako ředitelka PR oddělení módní značky Ralph Lauren setkala pracovně s Meghan, krátce nato došlo k seznámení americké herečky a Harryho.

