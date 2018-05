Garetha čekala otázka za 125 tisíc liber (zhruba 3,6 miliónu korun). Když ji moderátor speciálního vysílání Jeremy Clarkson položil, muž naproti němu nehnul ani brvou. „To vím, tam jsem přišel o nohu,“ odpověděl soutěžící klidně a v sále to zašumělo.

„Ne přímo tam. V Inverness,“ zmínil město vzdálené od zříceniny hradu jen několik kilometrů. Před autonehodou, při které v roce 2012 o nohu přišel, se plánoval na hrad podívat. Od té doby jeho zbylou dolní končetinu zdobí tetování s nápisem „Jednou nohou v hrobě 25. května 2012“.

Relive that AMAZING MOMENT from last night’s show.

#Millionaire returns for the LAST EPISODE tonight 9pm on @ITV ! https://t.co/phZFPtRlNG