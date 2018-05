Policisté z texaského okresu Montgomery County obdrželi hlášení o zvířeti v nesnázích v neděli ráno. Když přijeli na místo, v jezeře už plaval jeden z mužů a snažil se bezmocného sudokopytníka dostat do bezpečí.

I liked a @YouTube video https://t.co/dOTe1n1Wca Texas Man Save a Drowning Deer (He Is A Hero)