Michal Šťastný, Právo

Založit si hotel pro psy v tehdejším Československu ale nebylo vůbec jednoduché. Úředníci si s podobným typem žádosti nevěděli rady, a tak si na úřadech předávali paní Tošnarovou jako horký brambor.

„Musela jsem složit myslivecké zkoušky a získat mnohá potvrzení a doporučení od veterinářů. I potom, co jsem splnila všechny pokyny, úředníci nevěděli, co se mnou,“ usmívá se při vzpomínkách na obtížné začátky 77letá Jana Tošnarová. Myšlenka založit si psí hotel ji napadla před 31 lety, když četla o podobném zařízení článek v novinách.

Dvacet hafanů za den



U zvířecí tety z Brna bydleli také kočky, papoušci, fretky, křečci a jednou přenocoval i vepř. Největší radost dělají ale bývalé zdravotní sestřičce psi. Denně se zvládne postarat o deset hafanů, dříve zvládla i dvacet.

Nejdéle u ní vydržel návštěvník tři roky, a nakonec v brněnském hotelu v Travní ulici i skonal. „Rodina se po revoluci přestěhovala do Německa a pes s nimi nemohl odjet, a tak mi zůstal. Párkrát do roka za ním majitelé přijeli, pomazlili se, zaplatili a zase jeli zpátky,“ vzpomíná hoteliérka.

Podle údajů Českého statistického úřadu vlastní psa u nás více než čtvrtina domácností a v další pětině žije kočka. Ve výdajích na domácí mazlíčky, jež dosahují ročně dvou miliard korun, patří Česko ke špičce v zemích EU.

Čeští pejskaři i jejich mazlíčci se ale podle Tošnarové v posledních letech proměnili. „Psi jsou dnes mnohem více rozmazlení než dříve. Stává se, že zvláště malí pejsci mi v noci vlezou do postele. Mnohem vetší strach mají o mazlíčky jejich majitelé, kteří denně volají z celého světa, jak se jejich miláček má a co zrovna dělá. Je to kolikrát horší než se starat o dítě,“ povzdychla si Tošnarová.

Nový účes i zastřižení drápků



Od doby, co brněnský hotel v Travní ulici vznikl, přibyla další stovka zařízení po celém Česku. Provozovatelé se doslova předhánějí v tom, co uštěkaným hostům nabídnout, aby si jejich majitelé sáhli ještě hlouběji do peněženky. Psi si třeba mohou užít v klubovně plné hraček, doléčit staré šrámy pod dohledem fyzioterapeutů a masérů nebo přenocovat v luxusním pokoji, který denně zásobuje kuchař vyhlášenými delikatesami.

Překvapit své páníčky, jenž se právě vrátili z dovolené, mohou psi ale také novým účesem nebo perfektně zastřiženými drápky. Náklady na pobyt psa v hotelu tak mohou mnohdy konkurovat i výdajům na rodinnou dovolenou.

I přes rostoucí nabídku psích hotelů ale nedají pejskaři na brněnskou milovnici zvířat dopustit. Provozovatelka nejstaršího hotelu v ČR už třídí objednávky na letní prázdniny. „Chodíme sem už skoro deset let a za tu dobu sem posíláme už druhého pejska. Byli jsme i v jiných psích hotelech, ale psi se vždy nejvíce těšili sem. Když se autem blížíme k hotelu, pes už začne nadšeně poskakovat,“ říká jedna ze zákaznic, jež si po víkendu přišla vyzvednout čtyřnohou radost.