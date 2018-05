Jan Středa, kl, Novinky

Průvod pořadatelé nechali až na víkend, aby se oslav mohlo účastnit co nejvíce zájemců. V loňském roce bylo k vidění velké množství masek, od řadových vojáků některých ze stran až po hlavní postavy, jako třeba princezna Leia nebo Kylo Ren.

A jinak tomu nebylo ani letos, na akci dorazilo více než sto lidí v maskách. Akci pořádá organizace The Rebel Legion - Lion Base za podpory dalších organizací fanoušků Star Wars.

Fanoušci se sešli na Václavském náměstí.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Darth Vader

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Oslavy pokračují v Holešovicích



Začátek akce byl stanoven na 9:00, kdy se fanoušci začali scházet na Václavském náměstí u sochy sv. Václava. V 9:30 vyrazili účastníci na trasu skrz ulici Na Příkopě, poté na náměstí Republiky a pak přes Celetnou ulici až na Staroměstské náměstí. Ze Staroměstského náměstí se městskou hromadnou dopravou společně dav přesunul do Holešovic.

Průvodem však akce neskončila. V 11 hodin se odstartoval ceremoniál Zahájení Star Wars Dne. „Program bude pokračovat celý den v Cross Clubu,“ uvedli organizátoři.

Na akci nechyběli ani nejmenší fanoušci.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Fanoušci v kostýmech postav ze Star Wars

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Den Star Wars byl fanoušky stanoven na 4. května kvůli podobnosti označení data v anglickém jazyce (May the fourth) se známou frází ze série „May the Force be with you.“

V termínu od 15. října se v pražské O2 areně bude promítat první natočený film Star Wars s podtitulem Nová naděje. Promítání bude doprovázeno živou hudbou v podání Českého národního symfonického orchestru. Hrát bude oceňovanou hudbu skladatele Johna Williamse a půjde o historicky první promítání Star Wars s živou hudbou v České republice.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Do Holešovic se Fanoušci přepravili pomocí hromadné dopravy.

FOTO: Jan Handrejch, Právo