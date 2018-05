Nejtlustší kluk světa zhubl 83 kilo a už může chodit do školy

Byl považován za rekordmana, ale titul „nejtlustšího chlapečka“, to jistě nebylo nic, co by dvanáctiletého chlapce z Indonésie těšilo. Arya Permana však nyní dokázal za rok zhubnout 83 kilogramů. Ještě před dvěma lety nemohl ani chodit do školy, nyní už do třídy dochází a věnuje se badmintonu, plavání a fotbalu.