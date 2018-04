ČTK

„Střízlivý by to neudělal!“ a „Vyrazil do útoku a rozhodl se pro srážku s tankem“, komentují posměváčci na sociálních sítích počínání šoféra, který z kuriózní nehody podle dopravní policie vyvázl bez zranění.

Škody na památníku podle internetového listu Gazeta.ru již ocenili znalci z radnice. Ujistili, že do 9. května, kdy celé Rusko slaví vítězství nad nacistickým Německem, bude pomník zase jako nový.

„Poškozený obklad opravíme na účet městského rozpočtu a následně předložíme účet viníkovi dopravní nehody,“ vzkázala radnice. Místní list Kurgan i Kurgancy si na svém webu povzdychl, že narazit na opilého řidiče není v Kurganské oblasti žádnou vzácností: během 26 dubnových dní dopravní strážníci přistihli 270 řidičů „pod vlivem“.

Policie se proto rozhodla o posledním dubnovém víkendu provést operaci „Nestřízlivý řidič“, čili podniknout skutečně masivní zátah na ty, co si neodřeknou alkohol ani za volantem.