tcs, Novinky

Chirurgický zákrok, který Amelia podstoupila, se nazývá rotační plastika. Místo, aby lékaři amputovali pacientovi celou nohu nad kolenem, oddělí pouze část nohy a zbytek od kotníku po lýtko pak přišijí obráceně.

Kotník tak může sloužit jako náhrada za kolenní kloub a protéza se nasazuje na něj. Díky tomu se pacientovi protéza podstatně lépe ovládá.

„Pokud se na nohu koukám přímo, vypadá to normálně, když se ale kouknu do zrcadla, je to divné,“ uvedla sedmiletá Amelia, jež před operací musela podstoupit ještě náročnou chemoterapii.

Jelikož má Amelia kotník přišitý naopak, musí si zvyknout hýbat s ním tím správným směrem a vlevo a vpravo dívce ještě úplně nejde. Je to ale jen otázka zvyku a času. Díky opačně přišitému kotníku nyní bude moci pokračovat ve svých koníčcích, které tak miluje.