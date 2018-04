sl, Novinky, ČTK

„Princ Harry požádal svého bratra, vévodu z Cambridge, aby mu na svatbě s Meghan Markleovou byl svědkem,“ uvedl Kensingtonský palác a připomněl, že Harry svědčil v roce 2011 Williamovi na svatbě s Kate Middletonovou. Žádostí mladšího bratra se princ William cítí být poctěn a „velmi se těší na to, až svého bratra podpoří“.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26. dubna 2018

Oznámení Kensingtonský palác doprovodil fotografiemi královských sourozenců, mimo jiné právě z Williamovy svatby před sedmi lety či z jejich společného dětství.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26. dubna 2018

Svatba třiatřicetiletého Harryho a o tři roky starší Markleové se uskuteční 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor nedaleko Londýna. Snoubenci postupně zveřejňují detaily o svatebním dni; jasné je například už to, kolik pozvali hostů, jaký budou krájet dort či jaké budou kapli a stoly na hostině zdobit květiny. V úterý zveřejnili snoubenci také informace o hudebním doprovodu na svatbě.

Prince Harry served as best man to The Duke of Cambridge at his wedding to Miss Catherine Middleton in 2011. pic.twitter.com/klHGqeAyeb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26. dubna 2018

Pro prince Williama je to tento týden už druhá šťastná zpráva. V pondělí jeho manželka, vévodkyně Kate, přivedla na svět zdravého chlapečka. Narozené dítě je po princi Charlesovi, Williamovi a jeho dětech Georgovi a Charlotte v pořadí pátým následníkem britského trůnu. Na šestou pozici tak odsunul právě svého strýce prince Harryho.