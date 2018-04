Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek dopoledne vzal do vazby dva Nizozemce, kteří byli v útoku na číšníka nejaktivnější. Soud zároveň potrestal zbývající tři Nizozemce obviněné z výtržnictví podmínkou, na pět let je také vyhostil ze země.... Celý článek Stydí se a chtějí číšníka finančně odškodnit, řekl žalobce o Nizozemcích poslaných do vazby»