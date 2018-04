Denisa Doležalová, Právo

Sloní kluk dostal jméno Chandru. „Od začátku je v péči své matky Vishesh, pro niž je to již třetí slůně, které porodila, ale zatím první, které se daří úspěšně odchovávat,“ připomněla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Dodala, že kromě mateřského mléka už Chandru konzumuje i pevnou stravu dospělých slonů. „Chutnají mu větve, listí, zelenina i seno,“ usmála se Nováková.

Chovatelé již také začali se sloním samečkem pracovat podobně jako s dospělými slony. „V případě slůněte je to, stejně jako u jeho matky, v takzvaném chráněném kontaktu. To znamená přes bariéru. Malý Chandru tak zvládá několik jednoduchých povelů: umí například položit nohu na kolejnici, což bude v budoucnu důležité pro pravidelnou péči o kopyta, na povel se také k chovatelům natočí bokem nebo přejde do vedlejšího boxu,“ popisovala pokroky slůněte mluvčí zoo.

Chandru pod dohledem své matky.

FOTO: Zoo Ostrava/Pavel Vlček

Pravidelné každodenní cvičení se slony je nesmírně důležité pro správný vývoj a sledování zdravotního stavu zvířat. Sloni v lidské péči, stejně jako v přírodě, mohou občas trpět zdravotními problémy souvisejícími s přerůstáním nehtů na nohou, přerůstáním kůže a podobně.

„Díky každodenní práci jsou zvířata zvyklá na jednotlivé procedury, které nám pomáhají je udržovat v dobré kondici. A toto každodenní cvičení také funguje jako výborné posilování vzájemného důvěrného vztahu mezi člověkem a slonem, který je velmi důležitý v chovu těchto společenských zvířat,“ vysvětlila Nováková.

Do zoo přijde nový samec

Chandru se v Zoo Ostrava narodil 8. července 2017. Dostal jméno po svém mrtvém otci: Chandra (čti Čandra - pozn. redakce). V hindštině to znamená Měsíc. Jde o čtvrté slůně narozené v ostravské zoo. Dvě z nich však uhynula. Matkou dvou uhynulých slůňat a současného sloního samečka je jednadvacetiletá slonice Vishesh.

Otcem všech čtyř slůňat i sedmileté Rashmi, kterou přivedla na svět slonice Johti, je slon Calvin (jeho původní jméno bylo Chandra - pozn. redakce). Bohužel ho zoo musela před třemi roky nechat utratit kvůli jeho velmi špatnému zdravotnímu stavu. Nedožil se tak ani svého posledního potomka, sloni jsou totiž březí dva roky.

Do konce letošního léta by se však ostravská sloní rodina měla rozšířit o nového samce. „Přivezeme ho z francouzské zoo, půjde o dvacetiletého slona,“ podotkla Nováková.