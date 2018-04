Jedna z největších místních turistických atrakcí byla termity napadena už před několika měsíci. Úřady strom pro veřejnost uzavřely v prosinci minulého roku.

Fíkovník banyán, jak zní celé jméno tohoto zvláštního stromu, vytváří obrovské množství opěrných kořenů, které rostou z horizontálních větví a tím se rozpíná do šířky. Termiti zamořili několik největších větví Pillalamarri a odborníci se obávali, že zkáza hrozí celému stromu.

Please take care of "Pillala Marri Banyan Tree", Which government department is working to save it, it has to act fast as its dying fast.

"Pillala Marri" which is a tourist place in Mahaboob nagar, Telanagana. @TelanganaCMO @KTRTRS @tstourism pic.twitter.com/bUHIYNRr7e