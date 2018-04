tcs, Novinky

David Meade sám sebe označuje za křesťanského numerologa, řada lidí ho ovšem vidí spíše jako senzacechtivého konspiračního teoretika. Nutno dodat, že Meade je na konec světa opravdu „expert”, předvídal ho už několikrát – zatím vždycky marně.

V jeho zatím poslední předpovědi hraje roli pár veršů z Bible a oblíbený nástroj všech „moderních proroků zkázy“ - planeta Níbiru.

„A na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd,“ zní verš 12:1 ze Zjevení Janova v kralickém překladu.

A právě na tento verš se odvolává Meade. V té době bude totiž Slunce a měsíc v postavení Panny a přidá se k nim rovněž Jupiter. Aby toho nebylo málo, v tento den se zjeví tajemná planeta Níbiru, která se bude nebezpečně přibližovat k Zemi a lidstvu přivodí zkázu, jak předpověděla Bible.

Tajemná planeta

Jenže podle astronomů není toto seskupení hvězdné oblohy nikterak unikátní a dochází k němu jednou za dvanáct let.

Co se týče záhadné planety, je to trochu složitější. Podle některých vědeckých hypotéz devátá planeta (dokud bylo ještě Pluto devátou planetou, říkalo se jí Planeta X) existuje. Ani tyto teorie však nic takového jako srážku nebo nebezpečné přiblížení nepřipouštějí. Tak obrovský objekt směřující k Zemi by navíc lidstvo dlouho dopředu zaznamenalo.

Teorií, že by ve Sluneční soustavě mohlo existovat další velké těleso, se s radostí chytili právě konspirační teoretici a oživili mýtus o tajemné planetě Níbiru. To má být údajně „dvanáctá planeta“ naší soustavy a měli o ní hovořit už staří Babylóňané. Níbiru znamená akkadsky „místo přechodu“ či „přívoz“ a staré civilizace v Mezopotámii tak ve skutečnosti pojmenovávali buď Jupiter, nebo Polárku.

Meadovi se zřejmě líbí číslo 23, neboť zatím poslední apokalypsu předpověděl na 23. září. Když to nevyšlo, přispěchal ihned s opravou. „Svět nekončí, ale končí svět, jak ho známe,“ sdělil tehdy listu Washington Post. „Velká část světa už počátkem října nebude stejná,“ dodal záhadně.

Zda už má připravené nějaké prohlášení na příští úterý, zatím známé není. Meada každopádně případné nenaplnění vlastních slov příliš trápit nemusí, pořád bude o čem mluvit - na téma konce světa už sám stihl vydat třináct knih.

Svět nad podobnými výroky většinou pobaveně zvedá obočí, komu však Meade opravdu vadí, je křesťanská komunita, za jejíž součást se samozvaný prorok považuje.