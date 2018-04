sl, Novinky

Video natočil jeden z tamních účastníků silničního provozu jedoucích opodál. Na záběrech je viditelné, jak žena veze své děti do školy, zatímco chlapec sedící za svou matkou po cestě dopisuje domácí úkol.

Je až podivuhodné, s jakým klidem dítě v rušném provozu dokáže plnit své školní povinnosti. Aniž by si to však jeho matka uvědomovala, bylo během jízdy vystaveno velkému riziku úrazu. Najetí do sebemenší jámy či jakýkoliv nečekaný manévr by mohl při nepozornosti a absenci helmy skončit neštěstím.

Homework over a scooter ☺ pic.twitter.com/1gjLh5kYEL — Kiran Kumar S (@KiranKS) 11. dubna 2018

Deník Daily Mail píše, že indičtí žáci jsou vystavováni velkému tlaku, neboť při nesplnění domácího úkolu musí čelit tvrdým trestům.

Dokončovat úkol na poslední chvíli během jízdy na mopedu se ale zdá být poněkud nešťastným řešením, neboť na indických silnicích přijde každoročně o život okolo 150 tisíc lidí. Lidé si však z nepříznivých statistik odmítají vzít ponaučení a pravidla silničního provozu neustále ve velké míře porušují.