Největší dort upečený v Česku váží 1,5 tuny

Největší dort upečený v Česku mohou vidět návštěvníci jarního Gastrofestu, který se bude konat od čtvrtka na českobudějovickém výstavišti. Agentura kuriozit Dobrý Den zapíše údaje o dortu do České knihy rekordů. Organizátoři Gastrofestu se navíc pokusí o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Novinářům to v pondělí řekl ředitel festivalu Vladimír Tůma.