Těm nejlepším borcům délka jezírka nestačila a skončili nosem na druhém břehu, jiní spadli už na nájezdu. Minimálně troje lyže skončily utopené, stejně jako jedny sluneční brýle. Do vody nakonec skočili z radosti i ti, kterým se přejezd vydařil na výbornou.

„Tady se ukáže, kdo umí jezdit na snowboardu a kdo na lyžích. Protože když nevyvážíte hranu, tak se vám sekne a jste ve vodě,“ řekl hlavní organizátor z čenkovického skiareálu Libor Černý a prozradil, že teplota vody v rybníčku, hlubokém tři metry, byla přesně 7,1 stupně Celsia.

Zakončení lyžařské sezony v Čenkovicích na Orlickoústecku bylo ve znamení sněhu a vody.

„Šel jsem tady jednou na jaře a napadlo mne, že by se to mohlo přejet. Tak jsem se svlík donaha, vlezl na prkno a normálně to přejel,“ zavzpomínal na zrod akce před šestnácti lety její iniciátor, přezdívaný Květák. Zpočátku to byla ryze snowboardová záležitost, prvním lyžařem, který jezírko přejel, byl Ondra Kalousek z Ústí nad Orlicí.

Přestože většina účastníků byli muži, našlo se mezi nimi i několik odvážných žen. Úplně poprvé v životě se z nájezdu rozjela Kateřina Hájková z Vysokého Mýta.. „Chtěla jsem to zkusit už dřív, ale nikdy mi to nevyšlo časově. Nakonec to teď byla spíš sázka, tak jsem se ani nestihla bát,“ usmála se po dojezdu. Skončila sice ve vodě, ale pouhé dva metry od břehu.

Odvážlivci se studené vody nezalekli

„Prostě mi to už nejelo,“ přiznala. Lyžování se věnuje závodně a přes zimu dělá i lyžařskou instruktorku.

A co je pro úspěšný dojezd nejdůležitější? „Určitě je důležité se nebát a zachovat klid na nájezdu,“ míní lyžař Jakub Hynek ze Svitav.

„A také nedělat blbosti. Během jízdy jsem zapózoval, ztratil koncentraci a skončil ve vodě,“ doplnil ho další z borců. Přesto, že voda byla studená, tak se ale většina z nich vydala na start opakovaně, aby zimní sezonu ukončili opravdu stylově a s dobrou náladou.