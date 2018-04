Kristýna Léblová, Novinky

Tahle akce vznikla prý spíše z recese. Je totiž až neuvěřitelné, co jsou lidé schopni uvařit, sníst, a ještě se s tím pochlubit na internetu nebo sociálních sítích.

„Je to akce, kdy Plechárna vybrala to nejhorší z celého internetu, nechala to uvařit a teď to tu nabízí návštěvníkům. Loni to mělo velký úspěch, našli jsme toho tolik, že prostě musel vzniknout další ročník,“ vysvětlila Novinkám organizátorka Tereza Němečková s tím, že akce není jen o jídle.

Jedna výstavní libůstka - aspikový beránek.

„Je tu i výstava bizarních věcí z maminkovských webů ať už jsou to beránci z rosolu, nebo dorty ve tvaru nočníků. Na jedné nástěnce jsou pak vytištěné hlášky ze sociálních sítí, kde se nějaká maminka třeba ptá, zda může dát šestiměsíčnímu dítěti plzeň na slehnutí po kachně, nebo nástěnka, kde se lidé přiznávají ke svým gurmánským hříchům,“ uvedla s úsměvem Němečková. Pravdou je, že se návštěvncíci u bizardních hlášek skutečně nahlas smáli.

Blaf Food Fest 2018

Reakce jsou různé

Přestože při představě například tlačenky v trojobalu se někomu dělá zle, jinému zas chutnala. „Mně to chutnalo, ještě se chystám na čočko-párko nanuk,“ říká jeden z návštěvníků a jeho kumpán mu přitaká s tím, že co je v trojobalu, je dobré.

„Měla jsem polévku z taveňáku a nic horšího jsem snad v životě nejedla, vůbec nechápu, jak to může někdo uvařit a ještě sníst, jak to někdo může servírovat třeba dětem,“ rozohnila se jiná návštěvnice.

Tlačenka v trojobalu chutnala skoro všem.

Krabička poslední záchrany

Kdo nechtěl jíst blafy, mohl si ale sestavit svůj vlastní chlebíček nebo se věnovat alkoholu, respektive ochutnávce krabicových vín. Pro slabší žaludky organizátoři připravili „krabičku poslední záchrány“ v podobě pytlíku na zvracení a černého uhlí.

Organizátoři se už teď těší na příští rok.