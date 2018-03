tcs, Novinky

S nápadem, který je označován za nejpodivnější kampaň v historii Nového Zélandu, přišla doktorka Helen Taylorová z novozélandské univerzity v Otagu. Taylorová se svým týmem odebrala na 128 vzorků spermatu ohrožených ptáků hihi. V rámci výzkumu bude mimo jiné zkoumat jejich rychlost.

A právě na ni si můžete v rámci dobročinné kampaně vsadit. Za 10 novozélandských dolarů (zhruba 150 korun) si můžete tipnout ptáka, jehož vzorek bude nejrychlejší. Vítěz pak obdrží ceny od sponzorů, vybrané peníze se investují do opatření na záchranu tohoto nenápadného druhu.

Taylorová se svým týmem zkoumá vliv inbreedingu (příbuzenského křížení) na kvalitu spermatu a plodnost u ptáků. Ohrožené ptačí druhy by tak mohly spadnout do smrtící spirály. Menší plodnost by znamenala větší příbuzenské křížení, které by opět znamenalo menší plodnost a tak dál až do naprostého vyhynutí.

Sázky mají zvýšit povědomí o neznámém druhu



Negativní dopady inbreedingu na plodnost už byly prokázány u savců rostlin či hmyzu, podle Taylorové však neexistuje žádný relevantní výzkum u ptáků. Odebírání spermatu je pro ptáky neuvěřitelně stresující a čistě v rámci kampaně, byť s dobrým úmyslem, by rozhodně nevzniklo.

Pokud se předpoklady Taylorové potvrdí, bude to znamenat, že ptákům hihi nezbývá už mnoho času. Jejich populace se drasticky snížila zastavováním životního prostoru a přivlečením nepůvodních druhů na ostrov.

Kampaň si klade za cíl nejen vybrat peníze umožňující například vytváření prostoru pro nové ptačí kolonie, ale rovněž připomenout lidem, že kromě pár ohrožených druhů, kteří se těší velké popularitě, čelí vyhynutí i desítky dalších, které jsou prakticky neznámé. Vsadit si na nejdivnější dostih můžete zde.