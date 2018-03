nšt, kk, Novinky

Nová expozice je na pražské Letné otevřena od 15. března. Muzeum na toto rozšíření čekalo sedmdesát let. Podobná expozice už zde jednou po druhé světové válce vznikla, ale vydržela jen pár měsíců.

„Oceňuji, že Národní zemědělské muzeum odpovídá trendům, kterými jdou i světová muzea. Důležitým prvkem je interaktivita, tím expozice lákají i ty nejmenší návštěvníky. Děti se tak mohou seznámit se zemědělstvím zábavným způsobem, což je podle mě důležité,” řekl při slavnostním otevření nové expozice ministr zemědělství Jiří Milek.

„Zemědělství bychom měli vnímat v širších souvislostech, jako nenahraditelnou součást našich životů. Vím, že historie muzea byla plná změn, různých přesunů a stěhování. Promítal se do ní vývoj naší republiky, která letos slaví 100. výročí vzniku. A stoletá je také historie muzea,“ dodal. Muzeum bylo založeno vroce 1918, v současné budově sídlí od roku 1939.

Děti si zde mohou vyzkoušet mnoho řemesel.

Ke změnám zde dochází v rámci rekonstrukce a oživování původního záměru muzea. Muzeum se může pochlubit expozicemi Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Živá zahrada, Voda v krajině a Laboratoř ticha. Nyní k nim nyní přibyla i expozice uceleně se zabývající historií zemědělství.

„V naší nové expozici se návštěvníci seznámí s historií českého zemědělství, a to od dob neolitu až po současnost. Výstava je koncipovaná tak, že kopíruje hospodářský rok. Návštěvníci zde mají možnost vidět jak historickou techniku, tak například hospodářská zvířata. Výstava je především velice interaktivní, jak pro děti, tak pro dospělé,“ představila expozici tisková mluvčí muzea Jitka Taussiková.

Nechybí zde ani ukázky hospodářských zvířat.

Expozice je koncipovaná pomocí symbolické časové osy procházející dějinami zemědělství. Osa pokrývá období od pravěku až po současnost a vyzdvihuje důležité milníky ve vývoji zemědělství.

Návštěvníci se seznámí i s koloběhem hospodářského roku. Dále zde mohou vidět legendární ruchadlo bratranců Veverkových, které v 19. století znamenalo velkou revoluci v zemědělství.

Dominantou výstavy je vypreparovaný plemenný býk César z první české inseminační stanice. Expozici doplňuje výstava historické techniky. Zájemci si pak mohou poslechnout nahrávky s vyprávěním našich předků od neolitu až po současnost.

Expozice Zemědělství.

„Tato expozice má dynamický koncept, to znamená, že návštěvníci se každý rok mohou těšit na nějaké nové exponáty,“ popsala Taussiková.

Expozice je zaměřena zejména na dětské návštěvníky. Ty zde mohou podojit krávu, vstoupit do chlívku s ovcí a kozou, nebo do obilné sýpky, kde je jim umožněno zahrabat se do zrní. Mohou si zahrát na archeology, nebo si vyrobit chléb a máslo. Část pro ně speciálně vyhrazené expozice je seznamuje s životem hospodářských zvířat.

Expozice vznikla při příležitosti stého výročí založení Československa. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci zřizovanou Ministerstvem zemědělství. Národní zemědělské muzeum má kromě té pražské ještě další čtyři pobočky: v Čáslavi, na zámku Kačina, na zámku Ohrada a ve Valticích.

Muzeum rovněž nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost.