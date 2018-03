tcs, Novinky

Liška samotná neměla šanci se z nádrže po příkrých a hladkých betonových stěnách vyškrábat nahoru do bezpečí.

Jeden z hasičů se proto nechal 10. března spustit na laně dolů a promrzlé zvíře vytáhl. Vyděšená ale zesláblá liška se vůbec nebránila.

Hasičskou jednotku povolali lesníci, kteří si zvířete všimli. Poté, co zachránci lišku alespoň trochu zahřáli v ručnících, přebrali si ji lesníci do své péče. Liška neutrpěla vážnější zranění a až se zcela zotaví, bude opět vypuštěna do divočiny.