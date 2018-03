vps, Novinky

„Jsem žijící duch. Oficiálně jsem mrtvý, ačkoliv žiji. Nemám žádný příjem, a protože jsem veden jako mrtvý, tak nemůžu nic dělat,“ svěřil se Reliu agentuře AP.

Reliu odešel v roce 1992 pracovat do Turecka jako kuchař. O tři roky později se vrátil a zjistil, že manželka mu byla nevěrná. Poté se rozhodl opustit zemi natrvalo. Naposledy se v Rumunsku objevil v roce 1999.

Rumun přerušil veškeré kontakty s rodinou, jeho žena ho proto v roce 2016 nechala prohlásit za mrtvého s platností od roku 2003. Podle rumunského deníku Adevarul argumentovala tím, že nejspíš zemřel při zemětřesení v Turecku.

Prý je příliš pozdě



Reliu by se o svém „úmrtí“ možná nikdy nedozvěděl. Na začátku letošního roku ho ale v Turecku zadrželi kvůli neplatným dokumentům a deportovali ho do Rumunska. Tam si chtěl nechat vystavit nový pas a vrátit se do Turecka, jenže po příletu do Bukurešti ho úřady opět zadržely a oznámili mu, že je úředně mrtvý.

Několik týdnů tak naléhal na úřady, aby mu daly nové doklady, ale marně. Odvolal se tak proti rozhodnutí soudu, ale tento čtvrtek se ke svému překvapení dozvěděl, že verdikt je platný a už nejde zvrátit. Podle soudu se Reliu prý odvolal příliš pozdě.

Reliu by se rád pustil do nového právního procesu, ale nemá dostatek peněz a navíc trpí cukrovkou. Nemůže se ani vrátit do Turecka, kam má zakázán vstup. Prozatím je tak nucen žít v právním vzduchoprázdnu, kdy je sice prokazatelně živý, ale pro úřady neexistuje.