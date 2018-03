vps, Novinky

Ve státě New Hampshire, z něhož žena pochází, musejí loterijní společnosti dle zákona zveřejňovat jméno a bydliště výherců. Existuje kompromis, kdy může výherce založit anonymní trust, do kterého výhru vloží. Loterie pak jedná pouze s člověkem, kterého výherce správou výhry pověří. Výherkyně si ale chybně vyložila pravidla a los podepsala svým jménem, takže už nemohla svěřit výhru do trustu. [celá zpráva]

Pustila se proto do právní bitvy, v níž prostřednictvím svého právníka argumentovala tím, že chce dále pokračovat ve své práci a chodit do obchodů nebo navštěvovat veřejné události, aniž by na ni jako na výherkyni půl miliardy dolarů směřovala nežádoucí pozornost.

Případ, v němž šlo o pohádkové bohatství, nakonec pro ženu dopadl úspěšně. Soud se totiž v pondělí postavil na její stranu, když upřednostnil její právo na „normální život“, uvedl web Sky News.

„Není pochyb o tom, že pokud by byla její identita zveřejněna, stala by se objektem alarmujícího počtu obtěžování, žádostí o peníze a dalších nevyžádaných komunikací,“ uvedl soudce Charles Temple ve svém rozhodnutí.

Chce přispívat na charitu



Jméno ženy tak zůstalo tajné, soudce však dovolil zveřejnit její bydliště. Jedná se o město Merrimack se zhruba 25 tisíci obyvatel.

„Bude teď moct žít svůj život normálně,“ okomentoval rozhodnutí soudu právní zástupce výherkyně William Shaheen a dodal, že jeho klientka po vyslechnutí výsledku začala skákat radostí.

Američanka si výhru převzala minulý týden a zvolila jednorázovou výplatu. V takovém případě následuje srážka, takže po odečtení daní obdržela 264 miliónů dolarů, tedy asi 5,4 miliardy korun.

Žena již založila fond, pomocí kterého chce přispívat na charitativní účely. Její právníci uvedli, že během svého života chce rozdat mezi 25 a 50 milióny dolarů.