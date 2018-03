ČTK

„Moji rodiče by byli jako první vystaveni hanbě, kdyby se ukázalo, že jsem těhotná a nemám manžela,“ řekla agentuře AFP mladá Vietnamka. Zinscenovaná svatba ji přišla v přepočtu na 30 000 Kč.

Ve Vietnamu, kde je instituce rodiny posvátná, zažívají podobné služby skutečný rozkvět. A nejde jen o svobodné matky: řádně sezdané manželské páry si draho najímají služby figurantů, kteří na „rodinných“ oslavách hrají jejich příbuzné, tety nebo strýce. To má zabránit rodinným rozepřím v případě, že rodiny jejich svazek neschvalují.

Jde o zachování cti



Kha a její manžel-herec nikdy nebyli doopravdy sezdáni, ale důležité je to, že on hrál ve svatební den ženicha před rodinou a přáteli. Kha ale pak bude vychovávat své dítě sama. „Měla jsem pocit, že se topím, a on byl můj záchranný kruh,“ vysvětluje Kha, která vystupuje pod nepravým jménem, neboť o takových „sňatcích“ se nesmí mluvit.

Její rodiče byli seznámeni s pravým stavem věcí a zbytku rodiny Kha vysvětlila, že ji manžel krátce po svatbě opustil. „Když jsem musela skrývat těhotenství, bylo to tak unavující. Dnes mám ale důvěru v budoucnost,“ vysvětluje Kha, jejíž čest tak byla zachována.

Psycholog Nguyen Duy Cuong soudí, že v zemi jako je Vietnam nemají lidé odvahu dát najevo volbu svého srdce a narážejí na zeď obyčejů a tradic. V komunistické společnosti v čele s jedinou stranou, která je svou povahou konzervativní, se sociální normy sice vyvíjejí, mladá generace je ale stále nucena dodržovat tradice.

Falešné, ale jako doopravdy



Huong a její přítel Quan uspořádali falešný svatební obřad proto, že si Quanova rodina tuto svatbu nepřála. Huong totiž pochází z chudých poměrů a pro jejich syna nebyla vhodnou partií. Oba mladí lidé se tedy sezdali v provincii, kde se Huong narodila, a Quanovu rodinu zastupovali figuranti. Falešný otec, matka i falešní strýcové a tety, všichni dostali za tuto hru zaplaceno.

„Bylo to falešné, ale zároveň jako doopravdy,“ usmívá se mladý manžel. Jediný malý zádrhel nastal ve chvíli, kdy falešný strýc ve své řeči před stovkami hostů popletl místo, kde jeho „synovec“ vyrůstal.

Pokud jde o Quanovy pravé rodiče, ti vůbec nevěděli, že se syn za jejich zády oženil.

Quan a Huong patří ke stovkám párů, které se obrátily na Vinamost, společnost působící v oboru falešných svateb. Za dodání svatebních hostů a organizaci svatby si firma účtuje v přepočtu kolem 100 000 Kč. Její zakladatel Nguyen Xuan Thien tvrdí, že v posledních letech uspořádal tisíce svateb. Oficiální statistika v tomto oboru samozřejmě neexistuje. Dnes zaměstnává přes 400 figurantů, zatímco před deseti lety jich měl jen deset.

Ujišťuje, že je mu líto, že jsou mladí lidé nuceni hrát takovou hru a najímat si figuranty. „Tak jako nemocnice léčí nemocné, tak my pomáháme snoubencům a jejich rodinám. Nepřejeme si však, aby se to moc rozšířilo,“ říká. Jeho firma je podle něj spíše veřejně prospěšná společnost, než slípka snášející zlatá vejce.