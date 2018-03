Nedostatek zedníků by mohli vyřešit čeští roboti. První začne pracovat už letos

Nedostatek pracovní síly ve stavebnictví by v blízké budoucnosti mohli vyřešit roboti. První robot se specializací zedník/omítač by měl nastoupit do práce už letos v létě. Nahradí práci čtyř lidí, a navíc dokáže pracovat na tři směny.