Prestižní vízum EB-1 není jen tak pro někoho. Podle posledních údajů ze září 2016 ho získalo pouze 5530 ze zhruba miliónu uchazečů. Žadatel musí předložit doklady svých výjimečných schopností, ale nemusí dokládat potvrzení od zaměstnavatele či rodiny.

V roce 2000 o něj zažádala i Melania Trumpová, tehdy ještě Melania Knaussová, a o rok později ho získala. Čím si ho slovinská modelka vysloužila, není zcela jasné, píše Washington Post.

Aby uchazeč získal výjimečné vízum, musí ve svém oboru získat velké ocenění nebo splnit minimálně tři z deseti kritérií, mezi nimiž jsou například komerční úspěch v daném oboru, vystavování uměleckých děl či důkazy, jak konkrétně uchazeč svému oboru přispěl.

Podle Sarah Piercové, expertky na imigraci z Washingtonského institutu pro migraci, mají šanci dosáhnout na „Einsteinovo vízum“ pouze dvě procenta lidí ve svých v oborech.

Do Spojených států přišla Melania v roce 1996 a podle všeho byla obyčejnou modelkou, kterých jsou v módním průmyslu stovky. Větší pozornost vyvolala až o dva roky později, kdy se začala objevovat po boku Donalda Trumpa. To jí v následujících letech vyneslo až na titulní stránky některých časopisů.

Mlhavá kritéria

Kritéria pro splnění požadavků pro získání víza jsou ovšem z logiky věci ne zcela jasně vymezena a výsledek závisí na úsudku úředníka, který o něm rozhoduje.

A tak mohou někteří právníci tvrdit, že Melania vydělala dost peněz na to, aby byla považována za respektovanou modelku, a jiní zase, že ve své profesi ke špičce rozhodně nepatřila, ale bez možnosti nahlédnout do modelčiny složky spor o to, zda jí bylo vízum uděleno právem, není možné rozhodnout. A tyto složky jsou neveřejné.

Udělené „Einsteinovo vízum“ mimo jiné umožní Melanii Trumpové pomoci svým rodičům k přestěhování do USA a získání trvalého pobytu. To je věc, kterou její manžel nazývá řetězovou migrací a trvale ji kritizuje na Twitteru.