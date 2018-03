Šimpanzí mládě bylo pravděpodobně jediné, koho se z tlupy podařilo zachránit. „Nevíme, kolik jich bylo. Možná byla zabita jen jeho matka, spíš to ale bylo víc členů jeho rodiny,“ zveřejnilo podrobnosti na svém Facebooku centrum Lwiro Primates.

Mládě by ve volné přírodě šanci na přežití pochopitelně nemělo, ochránci proto rozhodli o okamžitém leteckém přesunu Mussy do více než pět set kilometrů vzdáleného centra Lwiro.

Role Mussova převozníka se ujal belgický pilot Anthony Caere, který se svým malým letadlem slouží jako letecká podpora ochráncům parku. Během letu se Caere s Mussou spřátelili, a než ho přemohl spánek, malý šimpanz se zvědavě kochal pohledem z výšky i přístroji na palubní desce.

Cesta proběhla bez problémů a Mussu si ihned po přistání vzali do péče pracovníci centra. „Ačkoliv video vypadá roztomile, je to ve skutečnosti velice smutný příběh,“ napsal na svém profilu Caere. „Mussa by teď měl být se svou matkou,“ dodal pilot. V centru Lwiro Primates alespoň bude moci malý šimpanz prožít mládí mezi svým vlastním druhem a možná se jednou do divočiny vrátí.