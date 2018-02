Rozsáhlé lesní požáry v Kanadě a problematický trh v Brazílii způsobily, že výrobci toaletního papíru se příští měsíc chystají zdražit své výrobky o 10 až 30 procent. Zdražení by pochopitelně dopadlo i na koncové zákazníky, kteří si ale tuto informaci vyložili po svém.

Obavy ze zdražování vystřídaly obavy z toho, že toaletní papír nebude k sehnání. Proto se o víkendu lidé vrhli do supermarketů a ve velkém začali toaletní papír skupovat. Řada dalších pak už objevila jen prázdné pulty a své rozhořčení následně sdílela na sociálních sítích.

Řada lidí sháněla o víkendu toaletní marně.

Největší ostrovní internetový obchod ET Mall hlásí, že z dvaceti nejprodávanějších produktů jich šest byl toaletní papír a poptávka po něm byla desetkrát vyšší než obvykle.

Do hry už se vložilo státní Oddělení pro ochranu spotřebitelů, které na zvyšování cen bude dohlížet a čtyři největší obchodní řetězce přislíbily, že ceny papíru se nebudou zvyšovat nejméně do poloviny března. To by snad mělo hromadnému vykupování zásob zabránit.