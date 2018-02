„Když jsme se to dozvěděli, první reakcí byl šok. Zlomilo nám to srdce,“ řekl zaměstnanec organizace proti krutému zacházení se zvířaty z provincie Britská Kolumbie (SPCA) Leon Davis televizi CBC. „Ke všem zvířatům, která projdou naší péčí, si vytvoříme pouto.“

Prase Molly bylo jedním z desítek zvířat svého druhu, která skončila v péči útulků spravovaných touto organizací kvůli tomu, že je původní majitelé týrali. Pár z města Duncan si Molly vyhlédl a adoptoval 19. ledna.

Rescued pot-bellied pig named Molly gets new home only to be eaten by owners https://t.co/f7OUW86yjv pic.twitter.com/Xq7RRah7Ub