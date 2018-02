Palipanaovi bylo pouhých 25 let, když se stal účastníkem dopravní nehody, která mu zcela změnila život. Při kolizi si ošklivě poranil míchu, což způsobilo úplné ochrnutí dolních a částečné ochrnutí horních končetin.

The #remarkable Dr Dinesh Palipana didn't allow a life changing car accident to prevent him from becoming a doctor - https://t.co/G4HQJdHlHx - There are no barriers you can't overcome, with determination we can all #beremarkable 🎓#proudlygriffith pic.twitter.com/8tFoGS9JFv — Griffith Health (@Griffith_Health) 20. listopadu 2017

Tragédie ho však nezlomila, a ačkoliv ho od toho mnozí odrazovali, díky silné vůli se mu podařilo dokončit lékařská studia. „Vzpomínám si, jak mi jeden z lékařů říkal, že mě pacienti nikdy nebudou brát vážně. Já jsem ale věděl, že když to alespoň nezkusím, tak toho budu nadosmrti litovat,“ svěřil se Daily Mailu Palipana.

“I realised I’d injured my spinal cord and was paralysed.” Med student Dinesh Palipana’s life changed in split second when he was involved in a car crash | ‘The Man in Bed 10’ #AustralianStory https://t.co/RvbHAEDnmS pic.twitter.com/H8spPgbpEx — Australian Story (@AustralianStory) 25. února 2018

Nyní svého rozhodnutí rozhodně nelituje, protože se z něho stal první kvadruplegický lékař ve státě Queensland a druhý v celé Austrálii.

Najít práci je pro kvadruplegika obtížné



Tělesně postižení jedinci to přitom v tomto ohledu nemají vůbec jednoduché. Sociální stigmata a předsudky jim často brání v integraci do pracovního života. Papalinaův příběh by však mohl obecné nahlížení na kvadruplegiky v mnohém změnit.

Jako lékař je momentálně zaměstnaný v nemocnici Gold Coast Hospital a tvrdí, že většina z jeho kolegů nemá s jeho postižením absolutně žádný problém. „Medicína je do značné míry kognitivní. Pokud zvládáte používat hlavu, můžete stále přispět docela velkou měrou,“ uzavřel.