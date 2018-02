Ta scéna je každý večer stejná. Krátce po jedenácté hodině večer přijíždí na první nástupiště na nádraží Kanjurmarg v indické Bombaji regionální vlak, na který netrpělivě čeká drobná toulavá fenka.

Pokaždé doběhne k prostřední části vlaku a čeká, zda vystoupí toužebně vyhlížená konkrétní osoba. Zda je to majitel, který psa na nádraží zanechal, nebo člověk, který ho pouze krmil, není jasné.

Fenka chodí k vlaku minimálně od 2. ledna, kdy ji poprvé zachytily bezpečnostní kamery, pravděpodobně však nástupiště navštěvuje ještě déle. Na nádraží se za tu dobu už stihla stát „celebritou“.

„Mnoho lidí na ni čeká a fotí si ji nebo natáčí,“ sdělil serveru Mumbai Mirror jeden z pravidelných cestujících. Na video fenku zachytil právě i Sameer Thorat z Dombivali a jeho nahrávka se minulý týden stala virálním hitem.

Šance na nový domov



„Všiml jsem si fenky, když jsem se vracel pozdě z práce. Vypadá to, že musí čekat na někoho, kdo ji krmil nebo ji tu prostě nechal,“ řekl Thorat. Ať už to byl kdokoliv, jednalo se s největší pravděpodobností o ženu. Fenka totiž vždy hlídá u ženských vagónů. Mužům je do nich vstup zapovězen a Indie je vytvořila za účelem zvýšení bezpečnosti pasažérek.

V porovnání s jinými pouličními psy fenka bídou netrpí. Krmit ji chodí mnoho cestujících a občas i zaměstnanci drah. „Spřátelili jsme se,“ prohlásila Sourav Vermaová, která se spolu s dalšími dobrovolníky snaží postarat o psí bezdomovce.

Vermaové fenka dokonce důvěřovala natolik, že ji nechala zajít i do míst, kde má svůj improvizovaný pelech. Ukázalo se, že fenka vychovává čtyři štěňata. Ať už byl její dřívější osud jakýkoliv, fenku i štěňata čeká lepší budoucnost. Vermaová se jí totiž snaží najít nový domov. Vzhledem k tomu, že se z fenky stala malá internetová senzace, je téměř jisté, že se to co nevidět povede.