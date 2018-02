Samice tuleně byla před několika měsíci nalezena členy neziskové organizace zaměřené na ochranu zvířat s názvem Royal Society for the Prevention of Cruelty (RSPCA) to Animals poblíž anglického města Horsey.

Ti jí následně plastový předmět z krku odstranili a dlouhou dobu se o ni ve svém centru starali. Na záběrech je viditelné, jak zvíře spokojeně skotačí v malém bazénku, a to i navzdory tomu, že má na krku viditelnou hlubokou ránu.

Manažer organizace RSPCA Alison Charles agentuře Reuters prozradil, že následky rány by v případě neposkytnutí pomoci byly s největší pravděpodobností smrtelné.

Tuleň, kterému záchranáři dali přezdívku Frisbee, měl však štěstí. Díky dobře vykonané práci záchranného týmu a dostatečně dlouhé regeneraci tak ve středu konečně přišla správná chvíle, kdy byl vypuštěn zpět do volné přírody.