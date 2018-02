Celý podvod byl odhalen v okamžiku, když policie zatkla muže jménem Sweety Sen, na kterého podala žalobu jeho první manželka Kamini, kterou měl Sweety fyzicky i psychicky obtěžovat kvůli věnu (což je v Indii speciální trestný čin).

Sweety se policistům přiznal a k tomu ještě překvapeným mužům zákona vysvětlil, že je žena. Lékařská prohlídka mu, tedy vlastně jí, dala za pravdu. Z muže se vyklubala Krishna Senová. Podle vlastních slov se za muže ráda oblékala už od mládí.

This #Indian #woman #KrishnaSen posed as #man, married two women for #dowry until she was #arrested by #police pic.twitter.com/gvbNXhkWOg