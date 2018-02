Nevšední případ se stal už v roce 2016, agentura CDC o něm informovala teprve nyní. Tehdy si rodačka z oregonského Grants Pass šáhla do svého podrážděného oka a s údivem z něj vytáhla zhruba centimetrového červa.

Vystrašená dívka ihned vyhledala očního lékaře, ten se ale s něčím podobným dosud nesetkal, a tak ji odkázal k odborníkům z Oregon Health & Science University.

Cítila, jak se po oku pohybují

„V té době už jsem cítila, jak se po mém oku pohybují. Bylo jich strašně moc. Tamní lékaři byli i přesto ze začátku skeptičtí. Není totiž úplně obvyklé tvrdit, že máte v oku červy,“ svěřila se Beckleyová.

Ovšem ve chvíli, kdy drobného živočicha na její oční bulvě zahlédli, nemohli uvěřit vlastním očím. Zatímco vytažené červy následně poslali na testy, Beckleyovou podrobili kontrole zraku a zařídili jí speciální výplach očí. Ani ten však živočicha z jejího oka neodstranil.

U zvířat jsou cizopasníci v očích běžní

Výsledky testů agentury CDC mezitím ukázaly, že se jedná o živočicha s názvem spirura dobytčí (thelazia gulosa), která velmi výjimečně cizopasí v očích dobytka.

Parazitující červi v očích živočichů jsou běžní u psů, koček, prasat, ovcí, koz, dobytku a divokých zvířat jako jsou lišky a vlci. Případů, kdy se červi dostali do lidského oka, je však poskrovnu. Konkrétně v USA jich je zaznamenáno pouze 11, v Asii pak 163.

Poprvé v lidském oku

Ani u jednoho z nich se však nejednalo o spiruru dobytčí, a právě proto je případ Beckleyové výjimečný. Jedná se totiž o historicky první případ, kdy byl tento živočich objeven v lidském oku. „Díky naší práci jsme přišli na to, že člověka nyní může infikovat nový druh živočicha,“ svěřil se Richard Bradbury z agentury CDC.

Lékaři se nakonec shodli na tom, že Beckleyovou nebudou léčit antiparazitiky, neboť by jí mohli způsobit jizvy. Namísto toho jí řekli, aby i nadále své oči kontrolovala a aby všechny červy, které v oku zahlédne, odstranila. Tato léčba nakonec skončila po 20 dnech úspěchem. Od té doby už ve svém oku žádné nežádoucí pohyby nevnímá.