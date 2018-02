Když nejmenovaný hispánský chlapec zaregistroval, že se jeho zánět na lokti neustále zvětšuje, navštívil raději spolu se svými rodiči lékaře. Ti ze zánětu nejprve odstranili malé množství hnisu, aby následně uvnitř spatřili drobné cizí těleso.

Po podrobném zkoumání se s překvapením všech ukázalo, že se jedná o čtyři milimetry velkou plážovku šupinatou (littorina scutulata), tedy mořského měkkýše, kterému se záhadným způsobem podařilo ve vlhkém prostředí hnisavého zánětu přežívat.

Jedenáctiletý hoch následně potvrdil, že si ránu způsobil škrábnutím o skálu v jednom z přírodních bazénů. To by ostatně vysvětlovalo způsob, jak se mohlo vajíčko mořského měkkýše, který právě taková prostředí obývá, do jeho těla dostat.

Boy, 11, has SEA SNAIL still in its shell removed from his elbow one week after falling on rocks at the beach https://t.co/5iOUICl1Zn