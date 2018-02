Manželé z Michiganu čekají čtrnácté dítě. Po třinácti chlapcích doufají v holčičku

Manželé Jay a Kateri Schwandtovi žijí v pětitisícovém městečku Rockford v americkém státě Michigan. Pokud byste někdy zavítali do okolí jejich domu, neměl by vás překvapit zvýšený počet chlapců a mladíků, kteří se jmenují Schwandt. Všechno jsou to jejich synové. Nyní pár čeká čtrnácté dítě. „Chtěli bychom holčičku,“ říkají manželé s tím, že tohle dítě je už asi jejich poslední.