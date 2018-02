Ředitel připustil, že to není zcela obvyklé, aby bobr ke stavbě hráze použil plastové lahve. „Tak pro bobra to asi není normální. Ale má to tam, povaluje se mu to tam, zpevní mu to hráz a nemusí se tahat s těžkými kameny,“ dodal Kĺč.

Bobr přitom většinou vyhledává čisté řeky, ale u Lomničky se dokázal přizpůsobit podmínkám. Ochranáři proto neplánují bobra přestěhovat. „I když to tak nevypadá, voda není infikovaná ani toxická,“ uvedla televize.

Obyvatelům Lomničky nehrozí žádná pokuta, ale ředitel národního parku je vyzval, aby vzali lopaty a igelitové pytle a potok vyčistili. „Když zmizí sníh, tak bude brigáda. My to posbíráme,“ řekla televizi jedna z obyvatele Lomničky.