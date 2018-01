Na dálnici pršely peníze, policie musela zastavit dopravu

Nestává se příliš často, že prší peníze. Na dálnici v americkém státě Illinois v úterý odpoledne se to ovšem stalo, a to jen několik málo okamžiků poté, co vylétly z havarovaného osobního vozu. Policie okamžitě uzavřela místo nehody, při které naštěstí nebyl nikdo vážně zraněn, a peníze byly do hodiny sesbírány.