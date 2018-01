Češi nejenže nejvíce rybiček chovají, ale také vyváží do celého světa. „Chovatelé zde nabízí široké spektrum rybiček, rostlin, vodních živočichů, šneků a všeho, co je potřeba k akvaristice, tedy i techniku, akvária na míru nebo krmení,“ řekl Novinkám organizátor burzy Miroslav Orlík. Chovatelé a pěstitelé mají podle jeho slov mnohaleté zkušenosti a zájemcům velmi rádi a zdarma nabízí i odborné služby.

V osmdesátých letech nejvíce v domácnostech letěly tzv. neonky nebo závojnatky. Od té doby se ale hodně změnilo, a to díky otevřeným hranicím. Neonky proto nejsou už jen obecné, ale hrají všemi barvami. „Dneska je už hodně druhů, např. červené, diamantové, černé a tak dále. Tehdy byl také asi nejčastější ancistrus, takové ty přísavky, dneska je nepřeberné množství, stovky druhů, těchto tzv. sumců,“ řekl Orlík.

Klasické neonky se dnes pyšní celou řadou druhů.

FOTO: Novinky

V posledních letech se také pro řešení problémů v akváriích, například přemnožení řas či šneků, používají místo chemických prostředků různé druhy rybiček, které danou potíž dokáží zredukovat.

Minikrevetky

Hitem posledních let jsou akvarijní krevetky. „Je to takový doplněk akvária nebo i jeho hlavní náplň. Objevují se v posledních letech a řekl bych, že je to zajímavý doplněk. Ony už tu byly v osmdesátých letech, ale tehdy to nikdo neznal a neměl o to zájem,“ tvrdí chovatel Václav Pavlíček.

Krevetky jsou v posledních letech hitem.

FOTO: Novinky

Jedna krevetka prý vydrží 1,5 až dva roky.

Barevný bojovník

Mezi stovkami rybek si nelze nevšimnout střapatých barevných krasavic, z nichž každá má své maličké výstavní akvárium. „To jsou bety, tzv. bojovnice, všechno samci. Musí být separovaní, protože nemohou být dva samci v jednom akváriu. Jinak by spolu bojovali, dokud by jeden z nich zemřel. Jsou ideální do společenského akvária. Češi si je velmi oblíbili,“ svěřil Novinkám chovatel František Kopáček z rybickar.cz.

Samci bojovnice pestré musí být odděleni.

FOTO: Novinky

Největší výstavní a prodejní burza se koná každou neděli v 1. základní jazykové škole v ulici Horáčkova na Pankráci. Jednou měsíčně se zde v sobotu koná také Terrabazar, kde najdete želvy, hady, chameleony, gekony, pavouky, brouky, morčata, králíky nebo také exotické ptactvo.