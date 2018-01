Nehoda se stala už 3. ledna kolem druhé hodiny odpoledne v městské prefektuře Čchang-čou, ale video bylo zveřejněno až nyní.

Autobus po srážce s protijedoucím autem sjel ze silnice přímo do řeky. „Akorát jsem odpočíval ve svém jeřábu poté, co jsem skončil práci na nedaleké stavbě. Pak jsem uslyšel hlasitou ránu,“ svěřil se serveru Xinhua.net Jao, který jako jeřábník pracuje přes deset let.

Když uviděl, co se stalo, okamžitě se rozběhl na místo, kde autobus sjel do řeky. „Břeh je v těch místech tak tři, čtyři metry vysoký. Pro ty lidi bylo těžké se vyšplhat zpět na silnici. Uvědomil jsem si, že můžu použít jeřáb,“ řekl Jao.

„Opravdu si toho ceníme, ten muž nás všechny zachránil,“ prohlásil později řidič autobusu Šen. Když se ujistil, že jsou všichni v pořádku, opustil Jao místo nehody. Jeho identitu vypátrala teprve místní média a oslavují ho jako hrdinu.

Jeřábník sám se tak ale necítí. „Už je po všem. Je dobré vidět, že jsou všichni v pořádku,“ uzavřel Jao celou událost, při které nebyl nakonec nikdo vážně zraněn.