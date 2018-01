Jedním z těch, kterým se nebeský úkaz povedlo zachytit, byl i dvaadvacetiletý James Javens se svým kamarádem Ryanem Butterworthem. Procházeli se ulicemi Wakefiledu v západním Yorkshiru, když si zeleného tělesa všimli. „Letělo to obrovsky rychle oblohou. Naštěstí jsem zrovna držel telefon v ruce a stihl to natočit,“ sdělil Javens místnímu zpravodajskému serveru Wakefield Express.

Meteor zahlédly desítky či stovky lidí a shodli se, že podívaná to byla dech beroucí. V hodnocení toho, co vlastně viděli, už se však diváci rozcházeli. „Jsem si jistý, že jsem právě viděl UFO přelétající nad Brighouse. Bylo to hodně jasné a divné,“ svěřil se Alan Littlewood. Jiní světlo považovali za ohňostroj nebo stíhačku.

Podobně zářivé meteory jsou vzácné, ale rozhodně ne ojedinělé. Tento byl spatřen v roce 2016 nad Německem.

FOTO: Profimedia.cz

Ačkoliv zatím nemůžeme stoprocentně vyloučit, že podivná zelená koule byl vlastně létající talíř, ve kterém si mimozemšťané chtěli užít pověstných britských novoročních oslav, pravda není tam někde venku a je mnohem prozaičtější. S největší pravděpodobností se totiž jednalo o takzvaný bolid.

Tak se nazývá velice jasný meteor, přičemž ani Mezinárodní astronomická unie nemá jasno, jak moc meteor musí zářit. Běžně je za bolid považován meteor o jasnosti -3 magnitudy (jednotka, ve které se vyjadřuje takzvaná zdánlivá jasnost hvězdy). Pro srovnání: Slunce má zdánlivou jasnost -26,6 a Měsíc v úplňku -12,6 magnitudy.

Barevné spektrum meteorů v závislosti na chemickém složení

FOTO: leonid.arc.nasa.gov

Bolid nad Yorkshirem zářil modrozelenou barvou, což mnohé svědky této události zmátlo. Barva hořícího meteoru ale nemá vždy jasně zářivě bílou barvu. Ta se liší podle toho, jaké je chemické složení meteoru a jak tyto látky reagují v atmosféře.