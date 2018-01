V Praze jezdili metrem polonazí lidé. Jízda bez kalhot ostatní cestující bavila

I když je letos leden teplotně nadprůměrný, pořád to není na letní outfity. Přesto se našlo pár desítek nadšenců, kteří v neděli po obědě vyrazili do metra bez kalhot. Akce Prague No Pants Subway Ride 2018 neboli jízda metrem bez kalhot je celosvětovou záležitostí. Cílem je bavit ostatní oblečené cestující.