Objímací maratón vypukl spontánně poté, co se Abigail, Emily, Grace a McKayla společně dívaly na disneyovku Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, píše server listu The Daily Herald Tribune. „Jeden pár sester se začal objímat a pak se zapojily všechny a dělaly to dokola a dokola. Vždycky se sice na chvíli vrátily ke hraní, ale pak se znovu začaly objímat,“ uvedla Webbová s tím, že úsměvné počínání holčiček trvalo asi 15 minut.

Takové projevy náklonnosti zatím matka u svých čtyřčat, která se narodila v květnu 2016, nezpozorovala. Běžně se spíše perou o hračky. A příštích zhruba 15 let to podle Webbové asi nebude o moc lepší. „Umím si představit, že spolu budou bojovat dál. Třeba o to, která půjde první do koupelny.“