Bezradně kroutit hlavou? Smát se nebo plakat? Neuvěřitelné příběhy se den co den odehrávaly v různých koutech světa. Za každý měsíc jsme vybrali z rubriky Koktejl vždy ten nejkurióznější.

Leden – Němec ráno otevřel dveře svého domu a měl před sebou zeď

Zvláštní případ musela řešit policie v německém Mainhausenu. Jeden z tamních obyvatelů chtěl ráno odejít ze svého domu, ale když otevřel dveře, spatřil před sebou cihlovou zeď. [celá zpráva]

Únor – Mladík se vzbudil během cesty na vlastní pohřeb

Celou svou rodinu šokoval jeden indický mladík, který se probudil během cesty na svůj vlastní pohřeb. Jeho příbuzní si mysleli, že už je po smrti, a tak ho připravili na poslední rozloučení. To ale bylo předčasné. [celá zpráva]

Březen – Reality show přestali vysílat, ale účastníkům to nikdo neřekl

Upoutávka na reality show Eden

FOTO: Channel 4

Bizarně skončila britská reality show Eden. Její účastníci žili v divočině, kde měli přežít bez technologických vymožeností. Televizní stanice Channel 4 ale pořad přestala vysílat kvůli nízké sledovanosti. Soutěžící ale dál pobývali v lese, protože jim o konci vysílání nikdo neřekl. [celá zpráva]

Duben – Vadí vám hluční sousedé? V Číně mají vychytávku, která je potrestá

Takto vypadá zařízení připevněné u stropu.

Bydlíte ve vícepatrovém domě s neukázněnými sousedy nad hlavou, kteří ze všeho nejraději skáčou, cvičí, tančí a dupou v nejméně vhodnou dobu? Pak vás nejspíš potěší, že existuje možnost, jak jim to bez větší námahy oplatit. Jak sladká může být pomsta, to už zjišťují čínští zákazníci, kteří houfně nakupují zařízení, jež po připevní ke stropu vrací zpět stejně otravné vibrace, jaké sousedi posílají dolů. [celá zpráva]

Květen – Ruská zubařka vytrhala ženě 22 zdravých zubů

Pod záminkou, že potřebuje zubní náhrady, vytrhala ruská zubařka jedné pacientce postupně 22 zcela zdravých zubů. Žena lékařce za zákroky přitom zaplatila celkem v přepočtu 350 tisíc korun. [celá zpráva]

Červen – Tvrdý náraz autobusu muže odhodil na chodník. Vstal a pokračoval do hospody

O štěstí v neštěstí může hovořit Simon Smith (53) z britského Readingu. Při přechodu ulice ho srazil autobus, který se nečekaně vyřítil ze zatáčky. Muže čelně nabral a odhodil o několik metrů dál. Naštěstí si však Smith z otřesně vypadající srážky odnesl jen spoustu odřenin a podlitin. [celá zpráva]

Červenec – Mladého kocoura zachránila dobře vychlazená vodka

Kocour Tipsy prodělává alkoholovou kůru.

FOTO: Profimedia.cz

Jen málo chybělo k tomu, aby kočičí tulák Tipsy zemřel v obrovských bolestech. Našli ho umírajícího v srpnu poblíž obchodu s pneumatikami v australském městečku Lowood nedaleko Brisbane. Ročního kocoura otráveného nemrznoucí směsí zachránily dvě věci – pohotovost veterinářky a malý panák vychlazené vodky. [celá zpráva]

Srpen – Žena se ztratila v lese, měsíc přežívala díky bobulím a houbám

Pětadvacetiletá Američanka se na měsíc ztratila uprostřed hustého lesa u Midlandu v americkém státě Alabama. Bez obuvi a přístřeší přežila díky nalezeným houbám a bobulím, zhubla ale více než 20 kilogramů. Kromě lehkých škrábanců a štípanců od hmyzu vyvázla bez větších zdravotních následků. [celá zpráva]

Září – Nevěsta vybrala tisíce liber na snoubencovu rozlučku se svobodou a zmizela

Brit Chris Mahone si měl brzy brát svou snoubenku Rachel Doranovou. Ta mu slíbila uspořádat rozlučkovou party na Ibize. Na čtyřdenní výlet vybrala od přátel peníze s tím, že vše zařídí. Měla koupit letenky i zamluvit hotel. Až na letišti vyšlo najevo, že nevěsta nic nezařídila. Naopak. Zmizela i s vybranými 13 tisíci librami (372,5 tisíci korunami). [celá zpráva]

Říjen – Tučňák si zamiloval kreslenou postavičku. Zemřel po jejím boku

Zamilovaný Grape-kun se svou papírovou družkou.

FOTO: Profimedia.cz

Byla to láska až do smrti. Tučňák Grape-kun ze zoo Tobu nedaleko Tokia, se zamiloval do kreslené postavičky z kartonu. V její blízkosti údajně trávil celé dny poté, co ho opustila dlouholetá družka a začal se stranit i zbylých členů skupiny. Postava dívky Hululu z japonského seriálu nakonec dělala Grape-kunovi společnost až do poslední chvíle. Ve věku 21 let po jejím boku skonal. [celá zpráva]

Listopad – Pes po požárech ve Španělsku začal sám pohřbívat mrtvá zvířata

Španělsko tají dech nad zvláštním a dojemným počínáním drobného psa jménem Jacki. Ve spálených lesích Galicie celé dny pátral po uhořelých zvířatech, nosil je ke kostelu ve vesnici Fragoselo a tam je zahrabával. U kostela je široko daleko jediné místo, kde není spálená půda. [celá zpráva]

Prosinec – Tvrdohlavý majitel neustoupil, jeho dům tak stojí uprostřed silnice

Takovéto řešení složité dopravní situace je nejspíše možné jenom v Číně. Úřady chtěly vyřešit složitou dopravní situaci v čínském městě Charbin postavením nové desetiproudé silnice. Proti však byl majitel starého činžáku, který odmítl dům prodat. Výsledkem je bizarní objížďka, která dopravním zácpám příliš neulehčí. [celá zpráva]