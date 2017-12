Kowalski se domnívá, že se jedná o velkou naději na obnovení života v budoucnu, a tak proceduru zaplatil celé rodině. Jednoho člověka vyjde na 28 tisíc dolarů (přes 600 tisíc korun), za pětičlennou rodinu tak musel zaplatit více než tři milióny korun.

Proces realizuje společnost s názvem Cryonics Institute, která se postará o to, aby tělo člověka bylo krátce po smrti zmrazeno v nádrži s ledem a poté bylo převezeno do centrály společnosti v Michiganu. Tam jeho krev nahradí roztokem nemrznoucí kapaliny a udržují v odpařované chladicí komoře.

Kowalski tvrdí, že má jen máloco ztratit, a naopak šanci získat všechno. „Zapsal jsem celou svoji rodinu, včetně tří náctiletých synů. Samozřejmě jsou ještě mladí a moc nad tím nepřemýšlejí, ale v životě nikdy nevíte, co se stane,“ řekl Daily Mailu Kowalski, jenž je ve společnosti ředitelem.

„Všichni jsme si vědomi toho, že nic není zaručené. Budoucnost je však nejistá. Věci, které byly dříve nemyslitelné, jsou nyní možné,“ svěřil se.

„Bereme to tak, že naše těla darujeme vědě. Pokud to bude fungovat, bude to pro vědu hodně znamenat. Momentálně máme 160 zmrazených lidí a asi 100 domácích mazlíčků. Zapsáno je celkem dva tisíce lidí z celého světa,“ uzavřel.