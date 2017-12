Coly se ujala organizace s názvem Soi Dog Foundation, která kontaktovala odborníka na umělé končetiny z jedné z tamních nemocnic Bengta Soderberga. Ten se následně postaral o to, aby se nebohý pes opět mohl proběhnout.

„Máme hodně psů. Jedná se o případy bezcitnosti, kdy jsou psi poraněni natolik, že trvá hodně dlouho, než najdou v lidech opět důvěru,“ svěřil se agentuře Reuters zakladatel organizace John Dalley.

„Ale Cola je pes, kterému zcela bezdůvodně usekli obě přední nohy a on po pár týdnech léčení opět lidským bytostem projevuje oddanost a obrovskou lásku,“ dodal.

Soderberg s jeho slovy souhlasí. Tvrdí, že Cola může být pro lidi velkou inspirací. „Myslím si, že Cola je zářným příkladem změny postoje. S protézami na pláži dovádí jako každý jiný pes. A když se na to člověk podívá, řekne si, že když to dokáže pes, může to zvládnout také,“ řekl Soderberg.

Soi Dog Foundation bojuje i proti obchodování se psím masem napříč celou Asií. Od roku 2003 zachránili už víc než 15 tisíc psů, kteří měli skončit na talíři.